Auto begann während Fahrt zu brennen

Der Mann war am Samstag gegen 2.35 Uhr in Überackern auf der L501 Richtung Hochburg-Ach unterwegs. Als er plötzlich eine Warnleuchte am Armaturenbrett bemerkte, stellte er seinen Wagen an einem geeigneten Platz ab, berichtete die Polizei am Samstag. Er stieg aus und sah Rauch aus dem Motorraum aufsteigen.

Wagen brannte aus

Geistesgegenwärtig schob der 56-Jährige seinen Wagen noch in eine Bucht. Der Brand wurde rasch größer und das Auto brannte aus. Die Feuerwehren Hochburg und Ach führten die Löscharbeiten und die Verkehrsregelung durch.