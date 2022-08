Auto aus Donau geborgen

In Windorf, Landkreis Passau, bemerkte ein Schwimmer in der Donau einen Pkw, der in geringer Wassertiefe am linken Ufer zu sehen war. Daraufhin wurde dieser Uferbereich von einem Arbeitsschiff des Wasserstraße- und Schifffahrtsamtes Passau und der Wasserschutzpolizei abgesucht. Anschließend wurde das Auto mit einem Bagger geborgen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Volkswagen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Auto jahrzehntelang im Wasser gelegen war. Unter welchen Umständen der Pkw in die Donau gelangte, lässt sich nicht mehr klären. Der Volkswagen wird daher entsorgt.