Heute ist Tag der Pflegenden. Während die Politik Auswege aus dem Pflegenotstand sucht, sind Zigtausende damit beschäftigt, Angehörige daheim zu betreuen und versorgen. "Mobil statt stationär" lautet ein vielzitierter Grundsatz. Was zunächst schön klingt, ist oft eine Mammutaufgabe, die Angehörige an die Grenze der Belastbarkeit bringt. Um die Pflegenden zu entlasten, wurde in St. Peter ein Tageszentrum eröffnet.