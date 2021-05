Auszeichnungen für Seelsorger

Im Innviertel zum "Geistlichen Rat" ernannt wurden Reinhart Daghofer, Diakon in Riedau, Johann Hofer, Diakon in Waldkirchen am Wesen sowie Gert Smetanig, Dechant der Dekanate Aspach und Braunau, Regionaldechant für das Innviertel, Pfarrer in Mauerkirchen und Burgkirchen.

Zum "Konsistorialrat" ernannt wurde Erwin Kalteis, Dechant in Andorf, Pfarrer in Andorf und Pfarrprovisor von Eggerding.