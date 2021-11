Auswirkungen der Testpflicht bringen viele Unternehmen in die Zwickmühle

Vor allem auch im Bezirk Braunau mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 2000 und einer vergleichsweise niedrigen Impfquote verzweifeln die Unternehmer teilweise an der 3G-Regel. "Uns erreichen viele Anrufe. Die Unternehmer wissen nicht mehr, was sie machen sollen", so der Leiter der Wirtschaftskammer Braunau, Klaus Berer.