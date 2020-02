Ausweisung als Grünzug soll Rodungen verhindern

Der Wald um den Industriepark Braunau-Neukirchen soll als Grünzug unter Schutz gestellt werden, so die Braunauer Grünen. Die Einleitung dazu erfolgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig: Die Waldflächen entlang der B156 und des Achinger Totenweges sollen im Flächenwidmungsplan als "Grünzug Waldgürtel Industriepark" ausgewiesen werden und dadurch einen besonderen Schutzstatus erhalten.

"Nach der Erweiterung des Industrieparks um 70 Hektar und der Rodung von 7000 Quadratmetern Wald für ein Sickerbecken gibt es nun endlich positive Neuigkeiten", so Grünen-Mandatar Manuel Parfant, Obmann des Umweltausschusses. Durch die Ausweisung als Grünzug werde es in Zukunft schwierig bis unmöglich, Rodungen auf diesen Grundstücken durchzuführen.

Diese Waldflächen dienen als Pufferzone und schützen die Bevölkerung vor Immissionen aus dem Industriepark, so Parfant. Durch das Eschentriebsterben und den Borkenkäfer sei der Wald im Bereich der B156 in den vergangenen Jahren großflächig gefällt worden. "Es bleibt zu hoffen, dass die neu gepflanzten Bäume in den nächsten Jahren schnell nachwachsen werden und der Schutzwald bald wieder seine eigentliche Funktion erfüllen kann", sagt Manuel Parfant.