Austausch zur Coronakrise

Die Politiker bedankten sich für das Engagement der Ehrenamtlichen und der Einsatzkräfte.

Debatte um Heeresreform

Nationalratsabgeordneter Manfred Hofinger strich auch an die Bedeutung des Bundesheeres für die Region hervor: "Für unseren Bezirk ist der Kasernenstandort Ried nicht nur als Wirtschafts- und Arbeitsplatzfaktor für die Region enorm wichtig. Gerade in der jetzigen Krise hat sich gezeigt, wie wichtig ein rascher Einsatz des Bundesheeres notwendig ist", so Hofinger (VP) zur aktuellen Debatte über eine Bundesheerreform unter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ebenfalls VP).