Noch bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Aus dem Leben der Familie Wertheimer" im Bezirksmuseum Herzogsburg in Braunau zu sehen. Begleitend dazu gibt es eine kleine "Spurensuche". Der Nachlass der Familie Wertheimer, der seit einer Schenkung an den Verein für Zeitgeschichte wieder in Braunau ist, steht im Mittelpunkt.