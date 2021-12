Vor sieben Jahren präsentierte die Gruppe regionaler Künstler aus dem Schärdinger Raum erstmals in der Adventzeit die Ausstellung "Kunst & Design" in der Schlossgalerie. "Im Vorjahr mussten wir uns coronabedingt dann etwas anderes einfallen lassen und die Idee entstand, direkt in den jeweiligen Ateliers der Künstler die neuen Werke zu präsentieren und zu verkaufen", so die Schärdinger Kunstschaffende Sonja Krünes-Rager, die die Gruppe Innviertler Kreativer zusammengebracht hat.