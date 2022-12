Bereits seit mehr als zehn Jahren gibt es in der Gemeinde eine "Kripperlroas". Heuer gibt es im Gedenken an Künstler Meinrad Mayrhofer eine Krippenausstellung in und um die Furthmühle in Pram. "Das war ein großer Wunsch von Meinrad Mayrhofer. Insgesamt werden 20 Krippen von ihm zu sehen sein", so seine beiden Künstlerkollegen Norbert Straßl und Thomas Waldenberger. Weitere acht Krippen kommen von Norbert Straßl, ein Exemplar stellt Helga Hasenauer aus Rottenbach zur Verfügung. Das "Highlight"