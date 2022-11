Ausstellerrekord bei Lehrmessen

Neben den bekannten Leitbetrieben wählten auch immer mehr Hidden Champions diesen Weg, sich den zukünftigen Leistungsträgern ihrer Betriebe zu präsentieren, so Braunaus Wirtschaftskammer-Obmann Klemens Steidl. "Im Wirtschaftsbezirk Braunau sind wir in der glücklichen Lage, dass wir im engen Umkreis unzählige große und kleinere Betriebe haben, die ihren Mitarbeitern ordentliche und gut bezahlte Arbeitsplätze sowie Jugendlichen exzellente Berufsausbildungen bieten."

Bei der Messe in Mattighofen zu Gast waren auch Daniel Schinagl von der Firma Palfinger, der bei den World Skills in den USA unter den weltbesten Schweißern eine "Medallion for Excellence" errang, sowie Matthias Lorenz von der Firma Hargassner, der beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker siegte.