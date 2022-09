Außer Rand und Band: Fahrer schlief in seinem LKW auf der linken Fahrspur der Autobahn ein

Völlig außer Rand und Band war ein 44-jähriger Kraftfahrer aus Rumänien. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten einen auf der linken Fahrspur der A3 von Passau kommend Richtung Suben stehenden Kleintransporter ohne Fahrer. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie am Einsatzort eintrafen. Der 44-Jährige hatte seinen Transporter völlig unbeleuchtet und nicht abgesichert auf der linken Fahrspur abgestellt und sich anschließend in seiner Fahrerkabine schlafen gelegt. Der offensichtlich völlig übermüdete Mann musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Er wurde wegen mehrerer Gesetzesverstöße angezeigt. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Zum Glück kam es zu keinen Unfällen.