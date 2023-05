Ausfahrt mit dem Fahrrad endete für Innviertler tödlich

Von einer Ausfahrt mit seinem Fahrrad ist ein Pensionist aus dem Bezirk Braunau am Mittwoch nicht mehr heimgekehrt: Der 70-Jährige war gegen 8.25 Uhr in Braunau auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als er plötzlich stürzte und reglos am Boden liegen blieb. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife leistete sofort Erste Hilfe und reanimierte den Innviertler bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später verstarb, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.