Ausblick auf 2025: „Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen“

Es sind herausfordernde Zeiten, viele Menschen erleben Unsicherheiten, die Lage ist um den Jahreswechsel angespannt. Um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, braucht es Veränderung. In wenigen Tagen läuft das Jahr 2025 an. Was wird es wohl bringen? Dazu haben wir Innviertler aus verschiedenen Branchen gefragt. Der Konsens: viele ungelöste Probleme, Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen und vorsichtiger Optimismus.