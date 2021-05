Ausbildung zur Früherziehung

Der Lehrgang richte sich an bereits ausgebildete Kindergartenpädagoginnen, so Lehrgangsleiterin Doris Weiss. Mit der Absolvierung erfüllen die Absolventinnen die fachlichen Anstellungserfordernisse für Pädagoginnen in Krabbelstuben laut Landes-Kinderbetreuungsdienstgesetz.

Die gesamte Ausbildung umfasst über 500 Unterrichtseinheiten. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem physiologische Grundlagen, Didaktik, Pädagogik, Kommunikation und Persönlichkeitsbildung. Fixer Bestandteil sind außerdem Spiel- und Sprachentwicklung sowie Beobachtung, Dokumentation und Planung. Der nächste Lehrgangsstart "Früherziehung" am BFI Ried ist für Oktober 2021 geplant. Zum Kennenlernen der Ausbildung gibt es am Mittwoch, 22. September, um 18.30 Uhr einen kostenlosen Informationsabend. Details im Internet unter www.bfi-ooe.at