Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes will dem deutlich steigenden Bedarf an Sozialpädagoginnen und -pädagogen, also jenen ausgebildeten Fachkräften, die Kinder und Jugendliche unterstützen und betreuen, besser gerecht werden. Besonders in "Randbezirken zu Salzburg" werde der Fachkräfte-Nachwuchsmangel spürbar, weshalb es ein neues Ausbildungsangebot in Ried gebe, so das Land.