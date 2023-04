Ausbildung für die Altenarbeit

Die Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Mauerkirchen bietet unter anderem den Ausbildungsschwerpunkt "Gesundheit und Soziale Berufe" – ein Lehrgang zur Fachsozialbetreuung für Altenarbeit inklusive Pflegeassistenz in Kooperation mit der Altenbetreuungsschule des Landes startet im September. Einen Infoabend dazu gibt es am 13. April ab 18 Uhr in der Fachschule Mauerkirchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper