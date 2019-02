Aus zwei mach eins: Neue Post-Zustellbasis in Geinberg

GEINBERG, ALTHEIM, SANKT MARTIN. Anstatt der beiden Zustellbasen in Altheim und St. Martin wurde Anfang Jänner eine neue, größere im Inkoba-Gebiet eröffnet

Teamleiter Gerald Reisegger (2.v.l.) mit seinen Kolleginnen Jennifer Aigner, Sabine Pfeffer und Claudia Fuchs (v.l.) Bild: lp

Die beiden Post-Zustellbasen in Altheim und Sankt Martin wurden geschlossen. In Altheim sei der Mietvertrag ausgelaufen, sagt Michael Homola, Pressesprecher der Post, und in St. Martin habe man Platzprobleme gehabt. Deshalb hat die Post die beiden Basen zusammengelegt und eine neue im Betriebsgebiet Inkoba in Geinberg eröffnet. Seit Anfang Jänner ist diese nun in Betrieb.

Weniger Briefe, mehr Pakete

Den neuen Standort habe man gewählt, sagt Homola, weil es dort genügend Platz gebe: "Die Briefe werden zwar weniger, dafür nimmt die Zahl der Pakete zu. Am neuen Standort können wir den Anforderungen gerecht werden." Je größer Zustellbasen seien, desto leichter könne man bei Aufträgen jonglieren, sagt er. 10.000 Quadratmeter misst das neue Areal, eingezogen ist die Post in ein bestehendes Gebäude, weswegen sich die Investitionskosten in Grenzen hielten. "Wir haben keine großen, hochtechnologischen Geräte. Auch keine Sortiermaschinen oder dergleichen. In der Zustellbasis geht es hauptsächlich um die Verwaltung der Pakete und Briefe."

920 Pakete am Tag

Die Anbindung sei gut, sagt Homola. Lkw könnten fernab vom Siedlungsgebiet zu- und abfahren. Die Basis liegt neben der Bundesstraße. Pro Tag werden vom neuen Standort aus im Durchschnitt 20.000 Briefe und 920 Pakete an 10.000 Adressen in 29 Zustellbezirken ausgeliefert. Die Zusteller fahren 2.300 Kilometer täglich.

Franz Weinberger, VP-Bürgermeister von Altheim, freut es, dass dort mehr als 40 Mitarbeiter eine Arbeit gefunden haben. Profitieren würden die Gemeinden des Inkoba Betriebsgebietes, sagt Weinberger.

Die Postmitarbeiter beim Sortieren der Päckchen

20.000 adressierte Sendungen und 920 Pakete werden durchschnittlich pro Tag von der neuen Basis aus zugestellt

