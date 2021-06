Wie ein Schlag ins Gesicht. So hat es sich für die Funktionäre des TSV Ort im Innkreis angefühlt, als ihnen am 25. Mai die schriftliche Kündigung der Spielgemeinschaft mit dem SV Antiesenhofen überreicht wurde. Nach vier Jahren der Zusammenarbeit will der SVA – zumindest ein Teil des Vorstandes – nicht mehr. Der Traditionsklub wird in der Saison 2021/22 keine Meisterschaftsmannschaft mehr stellen und sich in Zukunft ausschließlich auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren.