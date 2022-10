Aus is': Der Wirt z´Moarhof und der Marienhof sperren zu

Gasthaus Zauner, Neuhofen; Gasthaus Buttinger, Pramet; Wirt z´Feitzing, Pramet – und demnächst der Wirt z´Moarhof in Eberschwang und der Marienhof in Kirchdorf. Die Liste der Gasthäuser im Bezirk Ried, die zugesperrt haben oder demnächst zusperren, wird immer länger.

Zusperr-Gerüchte bestätigt

Die Gerüchte, dass der Marienhof Ende des Jahres seine Pforten schließt, werden nun von den Betreibern selbst über Social Media bestätigt: „Zuzugeben, dass sich die Gerüchte der letzten Wochen und Monate als wahr behaupten, ist der wohl schwerste Schritt, den wir als Familie und Team gehen müssen.“ So heißt es in einem Facebook-Posting des Marienhofes in Kirchdorf. Man habe sich zu wenig Zeit für sich selbst gegönnt, heißt es weiter: „Seit der Übernahme 2015 haben wir ein Leben der Extreme geführt. Wir haben zu viel gearbeitet, zu viel zurückgesteckt – zu viel gewollt. Im Gegensatz dazu haben wir zu wenig genossen, zu wenig für uns selbst eingestanden - waren zu wenig Mensch. Die Schattenseiten der Selbstständigkeit haben wir erst viel zu spät erkannt. Jetzt, sieben Jahre später, haben wir bemerkt, dass wir die Balance in unserem Leben verloren haben. Jetzt, sieben Jahre später, wollen und müssen wir handeln.“ Was heißt: Der Marienhof sperrt zu.

"Es werden noch mehr werden"

Auch der Wirt z´Moarhof in Eberschwang ist bald Geschichte: „Ja, es stimmt, wir sperren zu. Mit 23. Dezember ist Schluss“, sagt Wirtin Ursula Pillichshammer auf OÖN-Anfrage. Sie wird mit Ende des Jahres in Pension gehen, aber eine Weiterführung des Betriebes sei auch aufgrund fehlender Arbeitskräfte und der Teuerung unmöglich. „Wir derarbeiten´s einfach nimmer. Seit einem Jahr und zehn Monaten suchen wir eine Küchenhilfe, es haben sich gerade einmal zehn Leute vorgestellt“, sagt die Gastwirtin. „Es werden noch mehr Wirte werden, die zusperren müssen, besser wird´s nicht“, sagt sie. Auch der Preisdruck sei enorm: „Strom, Gas... – alles wird teurer, und du kannst das nicht alles an den Gast weitergeben“, erklärt Pillichshammer und sagt: „41 Jahre Gastgewerbe sind genug.“