Aus der Bahn geworfen: Weiterhin kein Betreiber für Luisenhöhe in Sicht

Auf der Homepage des Erlebnisbergs Luisenhöhe in Haag am Hausruck wird der Eindruck erweckt, dass es weiterhin "Bahn- und Rodelspaß" am Haager Hausberg gibt. Allerdings stehen nach der Insolvenz des Tourismusunternehmens im Jänner 2020 und nach dem Kauf durch die Gemeinde sowohl die Erlebnis- als auch die Sommerrodelbahn weiterhin still.