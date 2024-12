Aurolzmünster: Das Jahr beim Silvesterlauf sportlich beenden

Seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten ist der "Münsterer Silvesterlauf" ein Fixpunkt im Innviertler Laufkalender. Am kommenden Dienstag, 31. Dezember, fällt um 14 Uhr zum 19. Mal vor der Hauptschule Aurolzmünster der Startschuss für den Erwachsenen- und Kinderlauf. Die Nordic Walker starten um 13.30 Uhr. Das Motto ist für Organisatorin Sonja Hochhold seit Beginn der beliebten Laufveranstaltung unverändert: Demnach beginnen beim Silvesterlauf in Aurolzmünster die guten Vorsätze noch im alten Jahr. Die Veranstaltung ist zugleich der Abschluss der Serie "Innviertel läuft".

"Starterinnen und Starter aus der Läufer-Weltelite, Hundertstel-Krimis und Side-Events – all das wird man in Münster lange suchen müssen. Finden wird man allerdings heimische Hobby-Sportler, mehr oder weniger ernsthafte Konkurrenzkämpfe zwischen verschiedenen Vereinen und jede Menge Charme", sagt Sonja Hochhold. Zwei Dinge hätten sich, so die Organisatorin, seit dem ersten Lauf 2004 nicht geändert: "Der traditionelle Jagdgewehr-Schuss am Start und die freiwillige Spende anstelle eines fixen Startgeldes. Damit decken wir unsere Kosten."

"Und ist wieder ein schöner Betrag angespart, dann spenden wir diesen regional", betont das Organisationsteam, das seit mittlerweile 20 Jahren freiwillig und ganz ohne Verein im Hintergrund Jahr für Jahr den "Münsterer Silvesterlauf" auf die Beine stellt.

Im Vorjahr gab es mit Christoph Mühringer (CLR Sauwald) und Jürgen Aigner (LAG Ried) gleich zwei Sieger. Beide absolvierten die sieben Kilometer lange Strecke in exakt 22 Minuten und 32 Sekunden. Anmeldungen sind online via Anmeldeformular inklusive 30. Dezember möglich. Für Kurzentschlossene sind wie immer auch noch am Lauftag Nachmeldungen direkt vor Ort bis eine halbe Stunde vor Start möglich.

Alle Informationen und Möglichkeiten für die Anmeldung online gibt es unter www.muensterer-silvesterlauf.at

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif