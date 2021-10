Nach einem coronabedingten Einbruch erholt sich die Luftfahrtindustrie zügig – nach China legte in den vergangenen sechs Monaten der Flugverkehr in den USA stark zu und liegt nur noch um 15 Prozent unter dem Rekordniveau von 2019, so der Innviertler Flugzeugteilezulieferer FACC, der mit Leichtbau punktet und vom Trend profitiere.