Die SGS Industrial Services GmbH mit Hauptfirmensitz in Dorf an der Pram zählt zu den führenden Industriemontageunternehmen in Europa. Auf die Corona-Krise hat das Innviertler Unternehmen rasch reagiert und die Industriemontage stark nach Europa verlagert, das Geschäft in den USA wurde dagegen deutlich zurückgefahren. In der wirtschaftlich schweren Zeit hätten die Stammkunden der SGS die Treue gehalten, heißt es von der Firma.