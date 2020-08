Auftakt für Diersbacher Inntöne-Festival am Freitag

Nichts unversucht gelassen hat der Innviertler Musiker Paul Zauner, um das traditionelle Inntöne-Festival auf seinem Bauernhof in Diersbach trotz der Corona-Situation durchführen zu können. Ursprünglich hätte die 35. Auflage des Jazz-Klassikers zu Pfingsten stattfinden sollen. Am kommenden Wochenende ist es jetzt mit Verspätung so weit. Von Freitag, 14. August, bis Sonntag, 16. August, findet das Inntöne-Jazzfestival als Freiluft-Veranstaltung auf der Wiese des Buchmannshofs in Diersbach statt.

750 Besucher sind pro Tag auf dem mehr als 3500 Quadratmeter großen Gelände zugelassen. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 19 Uhr mit dem Konzert des französischen Klarinettisten Louis Sclavis, der seit vielen Jahren zu den besten Akteuren der französischen Jazzszene gehört. Groß ist die Vorfreude bei Organisator Zauner. "Inntöne ist für viele eine Herzensangelegenheit, manche reisen schon Tage vorher an, um zu helfen, die Infrastruktur in Gang zu bringen oder um Besorgungen zu machen. All diese Leute sind Jahr für Jahr da und geben dem Festival auch heuer wieder die Seele", schreibt Zauner auf der Homepage des Festivals.

Organisator Paul Zauner Bild: OÖN

Im neben der Konzertwiese gelegenen Bauernhof findet ein Hoffest statt. Dort dürfen sich maximal 199 Personen aufhalten. Platz ist genug, es werden 160 Bierbänke und 80 Biertische aufgestellt. Für die jungen Gäste gibt es am Samstag ein eigenes Programm. Jeweils um 10 Uhr startet der "Kids Jazz Jam".

Die Adresse des Festivalgeländes: Froschau 4, 4776 Diersbach. Es gibt noch genügend Eintrittskarten, der Kauf von Karten im Online-Vorverkauf ist erwünscht. Tickets und das umfangreiche Programm des Jazz-Wochenendes gibt es online unter www.inntoene.com

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Diersbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.