Aufstrebendes Eggelsberg: Reger Zuzug in Gemeinde

Ein Hofer und ein Bipa entstehen in Eggelsberg, die Bauarbeiten gegenüber des florierenden Spar-Marktes in Gundertshausen laufen bereits.

Immer mehr Betriebe siedeln sich in der Tourismus-Gemeinde an. "Grund ist natürlich die gute Lage. Die Bundesstraße 156 führt durch den Ort und auch die Querverbindung Mattighofen, Burghausen spielt eine Rolle", sagt Bürgermeister Christian Kager (VP). Dass immer mehr Bürger nach Eggelsberg ziehen, ist mitunter auch der wachsenden Industrie, wie den Zubauten im ABB-Komplex, zuzuschreiben, sagt Kager.

Neu: Gemeinde und Wohnungen

Für diesen Zuzug hat sich die Gemeinde gewappnet: Ein neues Gemeindeamt und neue Wohnbauten sind geplant und mit Gemeinderatsbeschlüssen bereits unter Dach und Fach gebracht. 2020 soll der Bau starten. Die Übersiedlung des Gemeindeamtes ist längst überfällig, sagt Kager. Derzeit ist es in einem alten Wohnhaus untergebracht. Auch in Sachen Infrastruktur und Straßenbau werden Schritte notwendig, kündigt der VP-Ortschef an. Schließlich soll in Eggelsberg eine "Neue Mitte" entstehen, die Warte berichtete bereits über die Vision.

