Vor ziemlich genau einem Jahr hat Sandra Hofbauer – mitten in der Coronapandemie – ihr Geschäft "BARista home" in der Schärdinger Innenstadt eröffnet. An Mut fehlt es der 46-Jährigen sicher keinesfalls. Was die bekannte Gastronomin, die 2007 den Lachinger-Betrieb in der Schärdinger Silberzeile übernommen hat, antreibt und wie sie dem Leerstand in der Stadt entgegenwirken möchte, erzählt Hofbauer im OÖN-Interview.