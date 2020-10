Die Gastronomie zählt ganz klar zu den Verlierern der Corona-Pandemie. Den Kopf in den Sand zu stecken, kam für Haubenkoch Lukas Kienbauer aber trotz der widrigen Umstände nie in Frage. Ganz im Gegenteil. Er hat die "ruhigere" Zeit genutzt, um neue Projekte und Pläne zu kreieren. Anfang nächsten Jahres eröffnet der Innviertler sein drittes Lokal am Unteren Stadtplatz in Schärding.