Der Aufsichtsrat der Energie Ried hat in der Affäre um mutmaßliche Malversationen in vergangenen Jahren, deren Umfang derzeit aufgearbeitet wird, ein "klares Bekenntnis zur wichtigsten Unternehmensbeteiligung der Stadt" abgegeben, so eine Stellungnahme samt einer "klaren gemeinsamen Haltung aller Fraktionen" nach einer Sondersitzung. Der aktuellen Geschäftsführung wurde das Vertrauen ausgesprochen.