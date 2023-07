Aufsehenerregender Prozess wird ab heute neu aufgerollt

Was passierte am Abend und in der Nacht des 2. August in einem Einfamilienhaus in Sankt Florian am Inn? Fest steht: Einem 40-Jährigen, der zuvor mit ins Gulasch gemischten Antidepressiva müde gemacht worden sein soll, wurde, während er im Bett lag, der Hals mit einem Cuttermesser oder einer Rasierklinge aufgeschlitzt.

18 Zentimeter lang ist die waagrecht über den Hals verlaufene Schnittverletzung. Das Opfer wurde munter, wodurch die Tatausübung offenbar gestoppt wurde. Die Person, die für die Messerattacke verantwortlich war, ergriff die Flucht aus dem finsteren Schlafzimmer. Er habe im Dunklen lediglich eine Gestalt "weghuschen gesehen und schnaufen gehört", sagte der Mann beim ersten Prozess. Der 40-Jährige wurde im Klinikum notoperiert. Für Staatsanwältin Petra Stranzinger steht fest, dass der Mann riesengroßes Glück hatte. "Wäre der Schnitt nur minimal tiefer gewesen, dann wäre er verblutet."

Wegen versuchten Mordes angeklagt ist die 32-jährige Frau des Opfers. Es gilt die Unschuldsvermutung. Heute, Mittwoch, beginnt die Neuauflage des Geschworenenprozesses gegen die Frau. Am 4. Mai wurde die Angeklagte, die am ersten Prozesstag überraschend behauptete, dass ihre 13-jährige Tochter die Tat ausgeübt haben soll, von den Geschworenen mit sechs zu zwei Stimmen vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen.

Da der dreiköpfige Berufsrichtersenat unter dem Vorsitz von Claudia Grillneder einstimmig der Ansicht war, dass sich die Geschworenen geirrt hatten, wurde ein sogenannter Aussetzungsbeschluss gefasst – ein sehr seltener Vorgang. Die brisante Geschworenenverhandlung wird mit einem neuen Berufsrichtersenat unter der Leitung von Richterin Leonie Paischer und anderen Geschworenen völlig neu aufgerollt. Gleich bleiben freilich Staatsanwältin Petra Stranzinger und der Linzer Strafverteidiger Andreas Mauhart.

Drei Prozesstage anberaumt

Der erste von (derzeit) drei anberaumten Verhandlungstagen beginnt heute um 8.30 Uhr und endet voraussichtlich gegen 18 Uhr. Unter anderem steht heute die Befragung der Beschuldigten auf dem Programm, das Opfer tritt in den Zeugenstand, um von der schlimmsten Nacht seines Lebens zu berichten.

Die weiteren Prozesstage finden kommende Woche am 3. und 4. August statt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif