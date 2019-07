Aufschlag zur Rieder Tennis-Bezirksmeisterschaft

Wer holt sich heuer die Titel bei den Rieder Tennis-Stadt- und Bezirksmeisterschaften auf der Anlage des UTC Fischer Ried? Bei den Herren wird Oberliga-Spieler Michael Gurtner seinen Titel nicht verteidigen können. Der 18-Jährige wird für eine längere Zeit in die USA gehen, um dort zu studieren und College-Tennis zu spielen. Als Favorit wird wohl Georg Lindinger (UTC Ried) antreten, zwei mögliche Hauptkonkurrenten sind der dreifache Stadtmeister Philipp Möseneder (UTC Ried) und Vorjahresfinalist Markus Hubinger (UTC Taiskirchen). Ernestine Schwarz vom UTC St. Martin, die mit ihrer Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga schaffte, ist die Titelverteidigerin bei den Damen. Spannung verspricht auch der Doppel-Bewerb bei den Herren. Einer der Favoriten ist das Brüderpaar Philipp und Michael Möseneder, die den Titel bereits einmal holten. Doch auch der Paarung Johannes Födermayr/Georg Lindinger ist der Sieg zuzutrauen. Außenseiterchancen dürften die Doppelpaarungen Markus Hubinger/Roland Ehrleitner und Florian Reiter/Thomas Streif haben.

Neu ist heuer, dass der Bewerb über die ganzen Sommerferien läuft. UTC-Ried-Sportwart und Turnierleiter Florian Reiter hofft, dass es so in der Endphase der Bewerbe zu weniger Stress für die Spitzenspieler kommt. In den vergangenen Jahren wurden die Begegnungen der ersten Runden oftmals erst einige Tage vor den Finalspielen ausgetragen. Alle Finalspiele finden am Freitag, 6. September, auf der Anlage des UTC Ried statt.