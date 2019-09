Aufregung um beliebten Haselbacher Gehweg: "Bleibt in der Form erhalten"

Ein Gemeinderatsbeschluss ließ im Braunauer Stadtteil Haselbach die Wogen hochgehen: Ein Verfahren zur Änderung der Bebauungspläne entlang des Haselbacher Gehweges wurde eingeleitet. "Wir wollten ja damit genau bewirken, dass der Haselbacher Gehweg eben als dieser beliebte Geh- und Radweg erhalten bleibt", versichert Planungsausschussobmann Wolfgang Grabner-Sittenthaler (SP). Mit dem beschlossenen Eingreifen in den Bebauungsplan aus den 80ern sollten Fehlentwicklungen verhindert werden, die ebendiesen Gehweg gefährden. "Es geht hier zum Beispiel um die Beschränkung von Parkplätzen und über Häuser und Wohnungen, die nur über den Haselbacher Gehweg erreichbar sind", so Grabner-Sittenthaler.

Sechs Meter Straße befürchtet

Den rund 120 Betroffenen wurde die Gelegenheit zur Einsichtnahme und Erklärung der beabsichtigten Änderungen gegeben. Der in diesen Plänen eingezeichnete Straßenraum/Verkehrsfläche ließ daraufhin die Wogen hochgehen. Von einer sechs Meter breiten Straße war unter Anrainern die Rede. Sie protestierten, hängten am Gehweg Plakate auf und sammelten Unterschriften für den Erhalt ihres beliebten Haselbacher Gehwegs. Sie fürchteten den Verlust des Erholungswegs, meldeten sich auch in der Redaktion der Braunauer Warte. Wiesen auf die Wichtigkeit des schönen Weges hin, der auch der Via-Nova-Pilgerweg ist, aber auch ein Erholungsweg, ein sicherer Schulweg für Kinder.

Das sei auch der Stadtgemeinde bewusst und genau dieser Charakter solle unbedingt erhalten bleiben, betonen Grabner-Sittenthaler und Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP). Denn: "Ein im Bebauungsplan eingezeichneter Straßenraum (gelb markierte "Verkehrsfläche" zwischen zwei Straßenfluchtlinien) ist nicht gleichzusetzen mit einer in dieser Breite zu asphaltierenden Straße/Fläche", klären Bürgermeister und Planungsausschussobmann in einem Schreiben an die Anrainer auf. Zum eingezeichneten Straßenraum gehöre auch jener Bereich, in welchem Bankett, Beleuchtung, Bänke und Grünflächen untergebracht werden können und müssen und der damit im öffentlichen Gut stehe. Diese in den Plänen eingezeichnete viel kritisierte Fläche sei ja weitgehend sogar auf den Bestand der bereits seit den 80ern gültigen Bebauungspläne aufgebaut, heißt es weiter. Um weiter aufzuklären, arbeitet die Stadtgemeinde an leichter lesbaren Plänen, in denen die tatsächliche Straßenbreite ersichtlich ist. "Von einer sechs Meter breiten Straße war und ist nie die Rede gewesen", so Grabner-Sittenthaler. Ziel der Stadtgemeinde sei, den Pkw-Verkehr so gering wie möglich zu halten. In jenen Bereichen aber, in denen er nicht zu vermeiden ist, müsse der Begegnungsverkehr mit Fußgängern, Rad- und Autofahrern so sicher wie möglich gestaltet werden. Dafür müssten in bestimmten Bereichen Flächen zur Verfügung stehen. "Es wird unumgänglich sein, bestimmte Abtretungsflächen beizubehalten", wird aufgeklärt, keinesfalls aber willkürlich und ohne besonderen Grund, beschwichtigen die beiden Politiker.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at