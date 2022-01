"Am 30. Dezember 2021 haben wir als Gemeinde Riedau erfahren, dass wir zirka 20 Asylwerber bekommen", sagt Riedaus Bürgermeister Markus Hansbauer auf Anfrage der Innviertler Nachrichten. "Die Art und Weise, wie das Land Oberösterreich hier über uns als Gemeinde ,drübergefahren’ ist, ist so nicht zu akzeptieren." Da es sich ausschließlich um Männer handle, sehe er die Situation sehr skeptisch, so der Ortschef.