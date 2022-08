Moped prallte gegen Pkw: Zwei Teenager verletzt

Am späten Montagabend fuhr ein 43-jähringer, ungarischer Staatsbürger mit seiner Frau auf der B147 nach Mauerkirchen. In Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) hielt der Lenker den Pkw an, da jemand den Schutzweg überqueren wollte. Zur gleichen Zeit fuhr ein ein 15-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Braunau mit einem gleichaltrigen Mitfahrer hinter dem Auto. Als das Fahrzeug des 48-Jährigen stoppte, prallte das Moped gegen das Heck von diesem. Der Zweiradlenker (15) und sein gleichaltriger Mitfahrer wurden durch den Sturz leicht verletzt.