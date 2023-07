Aufatmen in Mattighofen: Neuer Hausarzt

Gute Nachricht für die Mattighofner: Wie die Ärztekammer berichtet, konnte in Mattighofen ein neuer Arzt unter Vertrag genommen werden: Allgemeinmediziner Vladan Milosevic hat eine Praxis in der Styriastraße 2 in Mattighofen eröffnet. Damit kehrt ein großes Stück Versorgungssicherheit nach Mattighofen zurück.

Zuletzt waren nur noch noch Magdalena und Thomas Steidl in Mattighofen als Hausärzte tätig, bei 4000 Patienten pro Quartal konnten sie aber keine neuen mehr aufnehmen. Die Suche nach Hausärzten gestaltete sich als äußert schwierig. Wie berichtet, ist die die hausärztliche Versorgung im Bezirk nach wie vor angespannt: Fünf Ordinationen sind unbesetzt. „Da es auch wieder Pensionierungen geben wird, glaube ich nicht, dass sich die Lage wirklich entspannen wird“, sagte Gerhard Roitner, Bezirksärztesprecher, kürzlich gegenüber den OÖNachrichten.

Die Praxis des neuen Arztes Vladan Milosevic ist erreichbar unter der Nummer 0664/3829278.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar