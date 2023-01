Aufatmen in Braunau: Nachfolgerin für verstorbenen Hausarzt gefunden

Eine gute Nachricht für den Braunauer Stadtteil Neustadt: Sylvia Altbauer tritt ab 1. Februar die Nachfolge in der Ordination des verstorbenen Hausarztes Daniel Dailey an. Braunaus Bezirksärztesprecher Gerhard Roitner aus Neukirchen ist froh, dass mit der Mutter von vier Kindern eine "engagierte und erfahrene Ärztin" übernimmt. Sie ist derzeit als Schulärztin für die HLW Braunau tätig und war schon vertretungsweise Hausärztin in der Neustadt.