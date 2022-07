Auf Rieder Stadtfest folgt Schnäppchenjagd

An diesem Wochenende lockt, wie berichtet, ein großes Stadtfest nach Ried. Am heutigen Freitag gibt es ein "Fest der Begegnung", dazu Musik mit "Rockstory" und "Yet Another Floyd", Essens- und Getränkestände und Straßenkünstler. Tags darauf folgt ab 9.30 Uhr ein Kindertheater, am Nachmittag präsentieren sich Vereine mit Mitmach-Stationen. Der Sonntag bringt einen Frühschoppen.

Und die Stadt legt mit "Schnäppchentagen" nach, die sich in der Rieder Innenstadt am 5. und 6. August an Händler und Private richten: Wer sich seinen Verkaufsplatz sichern möchte, kann sich bis 25. Juli beim Stadtmarketing unter Tel.: 07752/85180 anmelden: Die ideale Gelegenheit, gut erhaltene Kleidungsstücke, Deko-Objekte, Spielzeug und vieles mehr zu veräußern, so das Stadtmarketing. Angekündigt sind auch Händler mit Schnäppchen-Angebot. Zudem treten Musiker in Kleingruppen auf.

Zuletzt wurden im Rahmen von "Mehrwert-Tagen" 51 Gewinner mit Schwanthaler-Einkaufsgutscheinen bedacht. Es konnten Rechnungen eingereicht werden, die man für seinen Einkauf in Ried erhielt. Für die Gewinner gab es den jeweiligen Rechnungsbetrag bis zu einer Höhe von 250 Euro in Schwanthaler Zehnern zurück. Eingereicht worden waren knapp 1000 Rechnungen mit einem Gesamtwert von 100.000 Euro. Die Nachfrage nach Schwanthaler-Zehnern sei generell gestiegen.