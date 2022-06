Auf Nachhauseweg von Klettertour mit Pkw überschlagen - Zwei Verletzte

Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Pkw gegen 16:30 Uhr auf der B147 von Munderfing kommend in Richtung Mattighofen, mit im Wagen saß sein 17-jähriger Freund. Die beiden befanden sich nach einer Klettersteigtour in Salzburg auf dem Nachhauseweg nach Deutschland. In Mattighofen geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache links von der Straße, fuhr auf eine Böschung und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Ford liegen. Die jungen Männer wurden bei dem Unfall verletzt und in das Spital nach Braunau gebracht.