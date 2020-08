Auf frischer Tat ertappt: Polizei fasste Einbrecher im Freibad

Der Arbeitslose wurde in der Nacht auf Samstag inflagranti erwischt und noch am Gelände des Freibades von Beamten der Polizeiinspektion Aurolzmünster festgenommen. Mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Ried überstellt. Er hatte 35 Euro und einige Dosen Energy Drinks erbeutet. Außerdem wurden bei dem jungen Mann Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Marihuana sichergestellt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.