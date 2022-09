Auf Fluss-Kreuzfahrt mit den Aspacher Tridopplern

RIED. Ein großer Erfolg war die Donau-Schnupperkreuzfahrt mit Stationen in Bratislava und Budapest im Herbst 2019. Ein Jahr später wäre eine Neuauflage geplant gewesen, diese fiel jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer und konnte nicht durchgeführt werden. Drei Jahre später folgt jetzt eine Neuauflage der Drei-Tage-Reise von 4. bis 6. November. In Kooperation mit dem Reisebusunternehmen Krautgartner werden die Donaumetropolen Wien, Bratislava und Budapest mit dem Flusskreuzfahrtschiff "MS Vivienne" besucht. Neben den Stadtbesichtigungen werden die Abende an Bord in Bratislava und Budapest von den Aspacher Tridopplern und deren Tanzlmusi musikalisch umrahmt. Moderator Pepi Meixner wird dabei durch das Programm führen. Informationen und Anmeldungen unter der Nummer 07752/80423.