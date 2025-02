"Auf diese Playoffspiele haben wir hingearbeitet"

Die Ausgangslage für die Playoffs hat sich für die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried in den letzten Runden des Bundesliga-Grunddurchgangs verschlechtert. Lange lagen die Rieder hinter dem ungeschlagenen Tabellenführer Hypo Tirol auf dem zweiten Rang, nach den Niederlagen in den letzten beiden Spielen gegen Tirol und Hartberg rutschten die Innviertler noch auf den vierten Rang ab. Das heißt, es kommt im Viertelfinale zum Duell mit dem Tabellenfünften UVC Graz.

Am Wochenende hätten die Rieder im direkten Duell gegen den Zweiten Hartberg einen klaren Sieg benötigt, um die Steirer zu überholen. Daraus wurde nichts: Die Mannschaft von Jiri Siller musste sich mit 0:3 geschlagen geben. "Hartberg hat sein Spiel durchgezogen und verdient gewonnen. Man muss anerkennen, dass in Hartberg gute Arbeit geleistet wird. Auch die Zusammenarbeit mit italienischen und slowenischen Klubs funktioniert gut", sagt UVC-Ried-Obmann Roman Lutz. Aich/Dob holte wie erwartet gegen Amstetten drei Punkte und überholte damit die Innviertler.

Die Niederlage in Hartberg ist abgehakt, der Fokus des UVC Ried liegt voll und ganz auf der Viertelfinalserie gegen Graz. Jene Mannschaft, die zuerst drei Spiele für sich entscheiden kann, steigt ins Halbfinale auf. Das erste Spiel der Serie findet am Sonntag, 23. Februar, um 20.20 Uhr statt. Grund für die späte Beginnzeit ist die Live-Übertragung auf ORF Sport+.

"Jeder ist heiß auf diese Partien"

"Ich bin grundsätzlich zuversichtlich", sagt Lutz vor dem Duell gegen die Grazer. "Auf diese Playoffspiele haben wir in den vergangenen fünf Monaten hingearbeitet. Jeder ist heiß auf diese Partien. Das Ziel ist heuer eine Medaille, aber dafür müssen wir die schwere Hürde Graz nehmen", sagt Lutz. Das erste Spiel vor den heimischen Fans werde richtungsweisend sein. "Wenn wir gewinnen, dann würde der Druck schon etwas bei Graz liegen. Wenn wir jedoch verlieren und dann auswärts antreten müssen, schaut es anders aus", sagt Lutz.

Sollte die Serie über fünf Spiele gehen, würde Ried bei einem Stand von 2:2 in einem entscheidenden fünften Spiel Heimvorteil haben. "Die lautstarke Unterstützung unserer Fans könnte ein entscheidender Faktor werden", hofft Lutz.

Am Freitag bestreitet der UVC Ried ein Testspiel gegen Waldviertel. In den kommenden eineinhalb Wochen bis zum ersten Viertelfinalduell wird man in Ried viel Wert auf eine bestmögliche Trainingssteuerung legen. "Einige Spieler haben kleinere Blessuren, aber diese sollten bis zu den Playoffs auskuriert sein", sagt Lutz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif