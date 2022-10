"Meine eigene Motivation ist mein Antrieb", sagt Walter Ablinger. Der 53-jährige Weltklasse-Handbiker aus Rainbach im Innkreis will es bei den Sommer-Paralympics 2024 in Paris noch einmal wissen. "Ich will meinen Körper, obwohl ich weiß, dass ich mir damit nichts Gutes tue, an die Grenzen führen. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen, außer mir selbst", sagt Ablinger. Sein Traum: Die österreichische Delegation als Fahnenträger bei der Eröffnungs-zeremonie anführen zu dürfen.