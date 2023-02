Auf der Suche nach dem richtigen Weg

Für fünf Schüler aus Neukirchen am Walde beginnt der Alltagsstress, noch bevor sie das Klassenzimmer am Morgen betreten. Seit September 2022 besuchen sie den neuen Medienzweig an der Handelsakademie in Schärding, der in dieser Form im Innviertel einmalig ist. Der professionelle Einsatz neuer Medien steht im Fokus.