Auf der Suche nach dem Job darf ein Besuch der Lehrlingsmesse nicht fehlen

Rund 40 Aussteller aus der Region werden bei zwei Lehrlingsmessen in Mattighofen und Braunau Rede und Antwort stehen: Sie sind auf der Suche nach Lehrlingen und präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Und das aus erster Hand: Auch erfahrene Lehrlinge erzählen aus ihrem beruflichen Alltag und über ihre Erfahrungen während der bisherigen Lehrzeit.

Die Auswahl ist groß, eins ist gewiss: Gute Lehrlinge sind gefragt. Und zwar so gefragt, wie nie: "Heuer ist die Zahl der Lehranfänger im Bezirk über sechs Prozent gewachsen. Das Image der Lehre bekommt sukzessive den hohen Stellenwert, der ihr zusteht", sagt WKO-Bezirksstellenleiter Klaus Berer. Im Bezirk Braunau wird in 90 Lehrberufen ausgebildet, 400 Betriebe bilden Lehrlinge aus. "Sowohl für die Jugendlichen als auch die Lehrbetriebe sind die Lehrlingsmessen von entscheidender Bedeutung", sagt WKO-Obmann Klemens Steidl. Kaum ein Lehrling habe seine Berufswahl ohne einen Besuch der Lehrlingsmesse getroffen.

Eltern können Kinder begleiten

Die Lehrlingsmessen haben im wirtschaftsstarken Bezirk Braunau eine lange Tradition: Im Jahr 2007 wurde zum ersten Mal zu einer regionalen Lehrlingsmesse geladen. Schon wenige Jahre später reichte der Platz in der Wirtschaftskammer Braunau nicht mehr aus und die Messe musste in die Bezirkssporthalle übersiedeln. Später kam zu der Lehrlingsmesse in der Bezirkshauptstadt auch eine zweite dazu: jene in Mattighofen. "Wir bieten Ausstellern und Besuchern fernab von Schulspaß bzw. Schulstress die Möglichkeit, informative und gute Gespräche zu führen", sagt WKO-Leiter Berer. Ein weiterer Pluspunkt: Auch die Eltern können ihre Kinder begleiten. Denn gerade sie spielen bei der Berufswahl eine entscheidende Rolle. Die erste Lehrlingsmesse des Bezirkes findet am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, in der Bezirkssporthalle Braunau statt.

Interessensprofil erstellen

Es präsentieren sich nicht nur Unternehmen, es gibt auch ein Rahmenprogramm. Beim Stand des WKO-Karriere-Centers kann man sich mit einem Interessensprofil erste Orientierungshilfen suchen. Fragen wie: "Was interessiert mich? Welche Neigungen habe ich? Welche Berufsgruppen und Berufe passen zu mir?" werden bei so einem BIC-Interessensprofil beantwortet. Am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 11 Uhr findet zudem ein kostenloser Vortrag zum Thema "Mein Weg zum Traumberuf" statt.

Die Lehrlingsmesse in Braunau findet am Freitag, ab 13 Uhr und am Samstag bis 14 Uhr statt. In Mattighofen wird am 11. und 12. November zur Lehrlingsmesse geladen.

Vorab-Informationen im Internet über Lehrbetriebe aus der Region unter karrilehre.at