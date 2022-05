Immer in Richtung sich selbst: Die Kombination des gemächlichen Gehens, individuelle Wahrnehmungen und das Genießen von Natur und Landschaft macht das Pilgern so beliebt. Im Seengebiet wurde kürzlich der "Seenland Pilgerweg" präsentiert, der insgesamt 100 Kilometer umfasst und in Tagesetappen unterteilt ist. Das Besondere sind die 13 Audioguide-Stationen.