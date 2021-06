Ein letzter Formtest vor den Olympischen Spielen in Tokio. Das und noch viel mehr soll das diesjährige Leichtathletik Meeting der LAG Genböck Haus Ried am Freitag, 9. Juli, (Zeitplan in der Infobox links) werden. Trotz der coronabedingt schwierigen Situation haben es Athleteneinkäufer Michael Duft und seine Kollegen nach einem Jahr Pause geschafft, nicht nur die heimische Elite ins Innviertel zu locken.