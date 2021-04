Auf der Flucht: Irakischer Künstler wartet seit fünf Jahren auf Asylbescheid

In seinem kleinen Atelier in Ried hat sich Fadhil Hussein (59) seine Freiheit erhalten, dort arbeitet der akademisch ausgebildete Maler und Bildhauer aus dem Irak und lenkt sich so von den weniger schönen Stationen seiner Lebensgeschichte ab. Von der Flucht vor dem Krieg. Seit fünf Jahren wartet Fadhil Hussein nun in Österreich auf einen Asylbescheid.