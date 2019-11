Die Aspacher Tridoppler begaben sich gemeinsam mit mehr als 200 weiteren Passagieren – ein Großteil aus dem Innviertel – auf eine dreitägige Schnupperflusskreuzfahrt auf der Donau. Während die "MS Nestroy" in der ersten Nacht von Bratislava nach Budapest fuhr, spielten die Musikanten an Bord groß auf, anschließend wurde an beiden Abenden bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Die Idee dieser "Gstanzl-Kreuzfahrt" kam von OÖN-Medienberater Willi Litzlbauer, mit