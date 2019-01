Auf den Spuren von Samuel Radlinger

RIED. Das LAZ ist eine Einrichtung des Österreichischen Fußballbundes und dient zur Förderung der jungen talentierten Fußballspielerinnen und Fußballspieler. Eine Ausbildungsstätte für Kicker in verschiedenen Altersklassen.

Eine solche Einrichtung hat ihren Standort in Ried und wird vom Oberösterreichischen Fußballverband geführt. In Zusammenarbeit mit allen Vereinen der Nachwuchsregionen Ried, Braunau und Schärding aber auch mit anderen Institutionen wie der Sportmittelschule Ried wurden perfekte Strukturen geschaffen, mit deren Hilfe sich Talente auf ihrem Weg entwickeln können. Das reicht in manchen Fällen bis hin zum internationalen Profi, wie folgende Beispiele zeigen: Anel Hadzic, Marcel Ziegl, Patrick Möschl, Erwin Omic, Raphael Hofer und viele mehr.

Auch Mädchen wie Laura Wienroither, Vanessa Hartl, Anabel Schasching und aktuell Isabell Schneiderbauer – um nur einige zu nennen – machten ihren Weg vom örtlichen Stammverein über die Elite-Einrichtungen des ÖFB und das Nationale Frauenfußball-Zentrum in St. Pölten bis hin zum österreichischen Frauen-Nationalteam.

Nicht nur Fußballspielerinnen und -spieler können ihre Chancen durch die LAZ-Ausbildung steigern, sondern auch Tormänner und Torfrauen. Der derzeit bekannteste Tormann der Rieder-LAZ-Ausbildung ist Samuel Radlinger, der zahlreiche Stationen in europäischen Profiligen hinter sich hat und aktuell wieder bei Hannover 96 unter Vertrag ist. Bei den Mädchen ist Torfrau Andrea Gurtner, die mit dem österreichischen Nationalteam einen WM-Titel geholt hat, im Moment die erfolgreichste. Die 16-jährige Braunauerin ist auf der Wunschliste der Damenmannschaft des italienischen Profivereins Udinese Calcio. "Dank der Individualisierung im LAZ-Training wird nicht nur der Ist-Stand bewertet, sondern die möglichen Potentiale jedes einzelnen Talentes ausgeschöpft. Das bedarf viel Geduld und harter Arbeit. Darum ist es wichtig, dass die Trainer, die bei uns arbeiten, diesen Anforderungen entsprechen. Einen guten jungen Fußballer kann jeder Zuschauer von der Tribüne aus erkennen, aber um aus einem Talent einen tollen Fußballspieler zu machen, bedarf es einiges mehr. Bei Kindern ist es umso schwieriger, weil ihre Leistungen aufgrund ihrer Wachstumsschübe sehr schwanken. Man muss einem Talent auch dann zur Seite stehen, wenn seine Leistung nicht die beste ist", sagt Edwin Causevic, sportlicher Leiter des LAZ Ried.

Hin- und Weiterkommen

Das LAZ Ried ist derzeit auf der Suche nach jungen Tormännern und veranstaltet am Samstag, 25. Jänner, eine Sichtung für Tormänner und Torfrauen der Jahrgänge 2005, 2006 und 2007. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Neuen Mittelschule 1 Ried im Innkreis, Brucknerstraße 20, 4910 Ried. Das LAZ Ried würde sich über zahlreiche Teilnehmer freuen. Mehr über das LAZ gibt es online: www.lazried.at

