"Auf dem Totenschein stand mein Name darauf"

Nein, das Leben ist nicht immer einfach. Es ist wie Puzzlebauen. Manchmal finden wir ganz leicht die passenden Teile, alles fügt sich. Zeitweilig müssen wir länger suchen, einzelne gehen verloren und fehlen für immer. Von Freude und Trauer, vom Leben und Sterben, aber auch von Kraft und dem Zauber der Veränderungen sprachen drei besondere Frauen in Ried. Darunter Lucia Loimayr-Wieland. Sie sollte ersetzen, was ihre Eltern zuvor verloren haben. Durch Zufall erfuhr sie im Teenageralter, dass es sie schon einmal gegeben hat. Zumindest auf dem Papier.

"Egal, wie lustig ich bin, ich kriege die Frau nicht fröhlich." Schon als kleines Mädchen spürt Lucia Loimayr-Wieland diese eine dunkle Wolke, die über ihrer Familie hängt. "Ich bin die Schwester zwei verstorbener Geschwister. Ich bin die Zweitbesetzung. Meine Schwester hieß wie ich Lucia. In Jugendjahren habe ich durch Zufall ihren Totenschein gefunden. Ich war schockiert, weil darauf mein Name stand", erzählte sie. Auf ihre vielen Fragen erhielt sie nur spärliche Antworten von ihren Eltern, die im schier bodenlosen Traurigsein blieben. Was braucht ein Mensch, der solchen Schmerz erlebt? Loibmayr-Wieland ist Trauerbegleiterin und in der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätig. Zufall?

Mit einem Verlust geboren wurde Elfi Hütter-Fürthauer. Sie kam ohne linken Unterarm zur Welt. Trotz Handicap hat sie schon als Kind alles erobert, sogar Stricknadeln. Herausfordernd war viel mehr das Aufwachsen in einer Großfamilie in Armut und mit einem suchtkranken Vater, der Alkoholiker war. Hütter-Fürthauer baute die Drogenberatungsstellen "EGO" in Braunau und Ried auf, leitete diese mehr als 20 Jahre. Zufall?

Was es heißt, in einem höchststrittigen Elternhaus aufzuwachsen, weiß Christine Wally-Biebl. Als Kind sah sie es in ihrer Verantwortung liegen, Vater und Mutter zusammenzubringen. Wally-Biebl ist letztendlich bei ihren Großeltern aufgewachsen. Die Uttendorferin begleitete viele Jahre über "Rainbows" Scheidungskinder und Konfliktlösungen sind Teil ihrer Arbeit. Zufall? Jeder hat seine Bauteile, die das eigene Leben prägen.

Lucia Loimayr-Wieland Bild: Franz Kaufmann

"Bleibt nie so, wie es gerade ist"

Loimayr-Wieland lebte viele Jahre im norddeutschen Oldenburg. Dort hat sie mit Ehrenamtlichen der Stiftung Hospizdienst ein "Death Café" ins Leben gerufen. Bei Kaffee und Kuchen sprechen Fremde über das Sterben. Hauptberuflich war sie für den Hospizdienst tätig. In der Trauerbegleitung erlebte sie das ihr bekannte Muster: Eltern, die ihr geborenes Kind so nennen wollen wie das gestorbene. Aus ihrer eigenen Erfahrung heraus, stellt sie die richtigen Fragen. Die Frau der Abschiedskultur, wie sie sich selber bezeichnete, betonte, das noch lebende Kind nicht zu übersehen. Loimayr-Wieland ist heute selber Mutter einer verstorbenen Tochter. Und Frau eines verstorbenen Mannes. Sich in großen Krisen darauf verlassen, dass es nie so bleibt, wie es gerade ist – dieser Satz war und ist für sie hilfreich. Zeiten ändern sich, die guten und die schlechten.

Eine Veränderung brachte bei Hütter-Fürthauer ein Anruf. "Es war ein Freitag, als uns gesagt wurde, dass es ein Neugeborenes gäbe. Am Montag haben wir unseren Wonneproppen bekommen." Nach acht Fehlgeburten entschied sich das Paar zu adoptieren. Zwei Jahre später kam ein Pflegekind, ein Bub, dazu. "Ich will ermutigen, ein Pflegekind in Betrachtung zu ziehen. Das ist mir ein Anliegen", sagte Hütter-Fürthauer.

Lösungen finden. Für Christine Wally-Biebl nicht nur Beruf, sondern Herzensangelegenheit. Elementar hierbei ist die Gefühlssprache. Als Kind für sie eine Fremdsprache, heute zentrale Form des Ausdrucks. Wally-Biebl ist Theaterpädagogin aus Leidenschaft. Mit dem sogenannten "Forumtheater" werden spielerisch verschiedene Lösungen ausprobiert, um einen Ausweg aus einer Konfliktsituation zu finden.

"Frauen reden übers Leben" hieß das Austauschtreffen von Regionalcaritas und Treffpunkt Frau im Bildungshaus Franziskus in Ried. Moderiert hat Annemarie Dämon.

Elfi Hütter-Fürthauer Bild: Franz Kaufmann

Elfi Hütter-Fürthauer

Die 60-jährige Riederin studierte an der Sozak, der heutigen Fachhochschule für Soziale Arbeit. Später baute sie die Drogenberatungsstellen „EGO“ in Braunau und Ried auf und war mehr als 20 Jahre Leiterin dieser Fachstelle für Jugend- und Suchtfragen Innviertel. „EGO“ bietet Hilfestellung bei der Bewältigung von sozialen, psychischen, rechtlichen und auch medizinischen Problemen und unterstützt Betroffene sowie deren Angehörige auf der Suche nach neuen Möglichkeiten im Umgang mit ihren Abhängigkeiten.

Christine Wally-Biebl

Die 56-jährige Mutter von vier Kindern wohnt in Uttendorf. Sie ist akademische, psychologische Beraterin, diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, Familien- und Paarberaterin, Supervisorin, Gordon-Familien- und Persönlichkeitstrainerin, hält Seminare und Vorträge für Kommunikation und Konfliktlösung. Theaterpädagogin aus Leidenschaft, Schwerpunkt Forumtheater – eine interaktive Theaterform für konstruktive Konfliktbearbeitung. Sie ist Ansprechperson für die Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Ried und Braunau.

Lucia Loimayr-Wieland

55 Jahre, ist in Prambachkirchen aufgewachsen, lebte bis vor kurzem in Oldenburg und ist nun wieder in Prambachkirchen. Sie hat 2006 begonnen, für die Stiftung Hospizdienst Oldenburg zu arbeiten. Dort begleitete sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis zum Tod. Sie ist auch künstlerisch tätig, gestaltet unter anderem Särge individuell. Mit ihrer Sargkunst versteht sie sich als Wegbegleiterin in der bedeutsamen Zeit zwischen Tod und Bestattung, ergänzend zu Bestattern. Mehr Infos auf ihrer Homepage: sargkunst-lucia.com